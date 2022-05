Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 12 मई: एक्‍ट्रेस से ऑथर बनीं ट्विंकल खन्ना सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। उन्‍होंने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर अपनी एक मोनोक्रोम फोटो साझा की। फोटो शेयर करते हुए ट्विंकल ने कहा कि वह फिल्ममेकर करण जौहर का टॉक शो कॉफी विद करण दोबारा नहीं कर सकतीं लेकिन 'टी विद ट्विंकल' जरूर कर सकती हैं।

English summary

Twinkle Khanna said – Now I have no interest in Koffee With Karan, I am only Interested In "Tea With Twinkle"