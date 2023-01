Tunisha Sharma मौत : मां का सवाल- शीजान दूर वाले अस्पताल क्यों गया, मौत से तीन दिन पहले का वॉइस मैसेज सुनाया

एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के बाद इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की स्याह हकीकत पर एक बार फिर से चर्चा हो रही है। मौत के बाद पुलिस ने आरोपी शीजान खान को गिरफ्तार किया है। तुनिशा की मां ने शीजान खान पर आरोप लगाए हैं।

Entertainment

oi-Jyoti Bhaskar

Tunisha Sharma की महज 20 साल की उम्र में हुई मौत के बाद शीजान खान और तुनिशा के रिश्तों पर कई बयान दिए जा चुके हैं। तुनिशा की मां वनिता शर्मा ने शीजान की नीयत और उनकी एप्रोच पर सवाल खड़े करते हुए कहा, तुनिशा की मौत हत्या या सुसाइड दोनों हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि शीजान उसे दूर वाले अस्पताल क्यों ले गया ? उन्होंने कहा कि घटनास्थल से पांच मिनट की ट्रैवल पर अस्पताल मौजूद थे, लेकिन दूर वाले अस्पताल में जाने का फैसला क्यों लिया ? तुनिशा सांस ले रही थी, ऐसे में उसे बचाया जा सकता था।

तुनिशा की मां ने समाचार एजेंसी ANI के साथ बात करते हुए मोबाइल कॉल की वॉयस रिकॉर्डिंग भी सुनाई। 21 दिसंबर की रिकॉर्डिंग सुनाते हुए तुनिशा की मां वनिता शर्मा ने कहा कि तुनिशा के साथ उनका रिश्ता काफी अच्छा था। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अच्छे संबंध थे।

Bengali Actress Aindrila Sharma का निधन, 24 साल की उम्र में हारी जिंदगी की जंग | वनइंडिया हिंदी*News

शीजान की मां के बारे में वनिता शर्मा ने कहा कि वे उन्हें तुनिशा के साथ कैसा रिश्ता था, ये बात नहीं बता सकतीं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि दोनों परिवारों के बीच 20 साल कि एक्ट्रेस तुनिशा की मौत के बाद आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं। शीजान के परिवार की तरफ से तुनिशा की मां पर गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। दूसरी और एक्ट्रेस की मां ने एक्स बॉयफ्रेंड और कोस्टार शीजान खान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

#WATCH | Tunisha Sharma death case | Tunisha's mother Vanita Sharma plays a voice message from the late actress from Dec 21; says, "We shared a very good relationship...Sheezan's mother can't tell me about my relationship with her (Tunisha). I don't need to explain to anyone..." pic.twitter.com/TkEJc9ch7U