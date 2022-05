OTT और सिनेमाघरों में देखें यह फिल्में, WEEKEND पर होगा भरपूर मनोरंजन

Entertainment

मुंबई, 21 मई : वीकेंड पर अक्सर लोगों को नई मूवीज और वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार रहता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के लिए काफी कुछ मौजूद रहता है। इसके साथ ही थियेटर की बात करें, तो इस बार काफी फिल्में रिलीज हुई हैं। कई लोग वीकेंड पर इन फिल्मों को देखने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में अपने वीकेंड को अच्छे से बिताने के लिए मूवी चुनना अपने आप में एक टास्क है क्योंकि बीते दिनों एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई हैं। ऐसे में अगर आपके मन में भी यही कन्फ्यूजन है कि कौनसी फिल्म देखी जाए तो हम आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई मूवीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आप अपनी पसंद की फिल्म देखने का प्लान बना सकते हैं।

Recently films like Dhakad, Panchayat 2, Bhool Bhulaiyaa 2 and RRR have been released on theaters and OTT. Let's Have a look on the reviews.