The Kashmir Files: अब अनुपम खेर ने लगाया कपिल पर आधा सच बोलने का आरोप, जाानिए क्यों?

oi-Ankur Singh

मुंबई, 15 मार्च। फिल्म द कश्मीर फाइल्स फिल्म इस समय काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म जिस तरह से 1990 में कश्मीरी पंडितों का दर्दनाक पलायन हुआ उसको फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर कई तरह के विवाद भी हो रहे हैं। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया कि लोकप्रिय टीवी शो द कपिल शर्मा शो में फिल्म की टीम को इस वजह से नहीं बुलाया गया क्योंकि इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं था। जिसके बाद कपिल शर्मा की आलोचना हो रही है।

Dear @KapilSharmaK9 ! I wish you had posted the full video and not the half truth. The entire world is celebrating, you also celebrate tonight. Love and prayers always! 🙏🌈 https://t.co/QS3i5tIzh8