तेलुगू एक्टर सुधीर वर्मा की मौत से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, आखिर क्यों किया सुसाइड

Sudheer Varma Passed Away: अभी तक सुधीर वर्मा के सुसाउड का कारण तो पता नहीं चल पाया है लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ परेशानियां चल रही थीं।

oi-Purnima Acharya

Sudheer Varma Passed Away: टीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा के सुसाइड के बाद अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी एक बड़ी दुख की खबर सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर सुधीर वर्मा ने आत्महत्या कर ली है। खबर है कि उन्होंने विशाखापट्टनम स्थित अपने घर पर गत 23 जनवरी को सुसाइड कर लिया है। सुधीर वर्मा के को-स्टार एक्टर सुधाकर ने उनकी मौत की पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने 33 वर्षीय सुधीर वर्मा के सुसाइड पर शओक जताया है।

पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान चल रहे थे सुधीर वर्मा

आपको बता दें कि अभी तक सुधीर वर्मा के सुसाउड का कारण तो पता नहीं चल पाया है लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ परेशानियां चल रही थीं। वह अपनी निजी जिंदगी में पिछले कुछ समय से मुश्किलों से गुजर रहे थे। वह मानसिक रूप से भी काफी दबाव में थे। हो सकता है कि इसी वजह से सुधीर वर्मा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया हो। निर्देशक वेंकी कुदुमुला ने सुधीर की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर दुख व्यक्त करते हुए और उनकी एक फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा है-कभी-कभी सबसे प्यारी मुस्कान गहरे दर्द को छुपा देती है..हम कभी नहीं जानते कि दूसरे क्या कर रहे हैं.. कृपया सहानुभूति रखें और सिर्फ प्यार फैलाएं !! मिस यू सुधीर! आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी आत्मा को शांति मिले।

Sudheer! @sudheervarmak Such a lovely and warm guy’ It was great knowing you and working with you brother! Can’t digest the fact that you are no more! Om Shanti!🙏🙏🙏 @iChandiniC @vara_mullapudi @anil_anilbhanu pic.twitter.com/Sw7KdTRkpG