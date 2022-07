Sonu Sood Birthday: जानें कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं सोनू सूद, क्यों बन गए लोगों के लिए 'भगवान'

Entertainment

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 30 जुलाईः बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जादू चलाने वाले सोनू सूद न केवल एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि आज के समय में वह लोगों के लिए भगवान भी हैं। सोनू सूद ने अपनी अच्छी एक्टिंग के साथ साथ अपने मदद का हाथ बढ़ाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। फिल्म देखकर तो कोई थोड़ी देर के लिए किसी एक्टर-एक्ट्रेस का दीवाना हो सकता है लेकिन अगर आप किसी की जिंदगी बदल दें तो वह जीवन भर के लिए आपका मुरीद हो जाता है। कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन के समय अचानक से बॉलीवुड का एक चेहरा लोगों के सामने आयाा और सबके दिलों पर छा गया। इससे पहले सोनू सूद की कोई खास पहचान नहीं थी लेकिन एक दिन लोगों की दुआओं में यह खास हो गए। आज सोनू सूद का 49वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर आइए आपको बताते हैं कैसे वह लोगों के लिए धरती पर मौजूद भगवान बन गए और कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं सोनू सूद।

English summary

sonu sood birthday know the net worth of him and why he has become god for the people