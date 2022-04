सोनी-महेश भट्ट की शादी को हुए 36 साल, एक्ट्रेस ने कहा-' ना उम्र इसे मुरझा सकती है...'

Entertainment

नई दिल्ली, 20 अप्रैल। आज बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट और अभिनेत्री सोनी राजदान अपनी शादी की 36वीं सालगिरह बना रहे हैं। इस खास मौके पर सोनी राजदान ने अपनी और महेश भट्ट की दो खास ओल्ड तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और बड़े ही प्यार भरे अंदाज से अपने पति को शादी की मुबारकबाद दी है।

अपनी तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने क्लियोपेट्रा का कोट्स साझा करते हुए लिखा है कि 'Age cannot wither her nor custom stale her infinite variety', क्लियोपेट्रा का ये कोट्स हमारी शादी पर एक दम फिट बैठता है। उन्होंने आगे लिखा, हैप्पी एनिवर्सरी ओल्ड चैंप। आगे कई और मजेदार वक्त के लिए चीयर्स।'

Soni Razdan and Mahesh Bhatt celebrate their 36th wedding anniversary today, wife says- 'Age cannot wither her nor custom stale her infinite variety'. here is her post, please have a look.