रामायण की ‘सीता’ को शॉर्ट ड्रेस में फोटो शेयर करना पड़ा भारी, लोग बोले- ‘आपको देवी मानते थे’

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 23 मई : छोटे पर्दे का पसंदीदा शो 'रामायण' आज भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाया हुआ है। शो में किरदार निभाने वाले राम और सीता को लोगों ने उस वक्त दैवीय ही समझ लिया था। शो में 'राम' का किरदार अरुण गोवील और 'सीता' का किरदार दीपिका चिखलिया ने अदा किया था। कोरोना काल के दौरान शो की वापसी ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। साथ ही शो के किरदारों को इस दौरान बेशुमार प्यार मिला था। लोग पुराने किरदारों से वापस से जुड़ने लगे थे। लेकिन अब अचानक 'रामायण' की एक्ट्रेस दीपिका चखलिया सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल होने लगी हैं।

English summary

Ramayana fame Dipika Chikhlia posted a set of her pictures with her friends in which she was seen wearing a white skirt, sneakers and a necktie. As soon as she shared the post, her followers started expressing their displeasure.