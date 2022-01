लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में मामूली सुधार, वेंटिलेटर सपोर्ट हटाया

Entertainment

oi-Love Gaur

मुंबई, 29 जनवरी: महान गायिका और भारत रत्न लता मंगेशकर की तबीयत पिछले कुछ वक्त से खराब चल रही है, जिसकी वजह से उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिड कराया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद लता 'दीदी' की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद 8 जनवरी को उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पूरे देश में उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग दुआ कर रहे हैं। वहीं अब उनके हेल्थ को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक लता मंगेशकर की स्वास्थ्य स्थिति में पहले से सुधार हुआ है।

Mumbai | Veteran singer Lata Mangeshkar's health condition has marginally improved. Her ventilator support was removed two days ago. She will continue to be under observation in ICU: Dr Pratit Samdani, Breach Candy Hospital

