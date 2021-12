सलमान खान ने 56वें जन्मदिन पर अपने फैंस को दी खुशखबरी, उनकी इस सुपरहिट फिल्म का बनेगा सीक्वल

Entertainment

Sagar Bhardwaj

मुंबई, 27 दिसंबर। सलमान खान ने अपने 56वें जन्मदिन पर अपने फैंस को एक खुशखबरी सुनाई है। दरअसल सलमान खान के फैंस उनकी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'No Entry' के सीक्वल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अपने 56वें जन्मदिन पर सलमान ने इस फिल्म के सीक्वल पर मुहर लगा दी है।

Salman Khan gave good news to his fans on his 56th birthday, there will be a sequel to the film No Entry