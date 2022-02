Russia-Ukraine Tension: जंग से दो दिन पहले यूक्रेन में थीं उर्वशी रोतैला, शेयर किया था ये Video

Entertainment

मुंबई, 25 फरवरी। यूक्रेन और रूस के बीच इस वक्त युद्द चल रहा है।इस जंग में यूक्रेन पूरी तरह से अकेला पड़ गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि US और नाटो की सेना यूक्रेन में रूस के सैनिकों से लड़ने नहीं जाएंगीं, हालांकि उसने और यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में फंसे 18 हजार भारतीयों को निकालने में भारत लगा हुआ है तो वहीं इसी बीच खबर आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रोतैला भी इस युद्ध में फंस सकती थीं लेकिन वक्त रहते उन्होंने उचित कदम उठाया और वो एक भयानक घटना की गिरफ्त में आने से बच गईं।

Bollywood Actress Urvashi Rotaila was in Ukraine two days before but now she is safe. here is her video. please have a look.