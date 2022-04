Ranbir- Alia wedding: जानिए महेश भट्ट के पहले दामाद मनीष मखीजा के बारे में, जिनसे पूजा ने नहीं लिया तलाक

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 08 अप्रैल। बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणबीर कपूर फिल्ममेकर महेश भट्ट के दूसरे दामाद बनने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी सिनेमा के लवबर्ड्स रणबीर-आलिया 13 से 15 अप्रैल के बीच शादी करने वाले हैं। हालांकि दोनों ही ओर से इस बारे में अधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है लेकिन इस वक्त दोनों ही सितारों के परिवार काफी बिजी दिखाई दे रहे हैं।

English summary

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt are all set to tie the knot, according to reports. here is Read all about Mahesh Bhatt's first son-in-law and Pooja Bhatt's Husband Manish Makhija.