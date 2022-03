Khatra Dangerous: कौन हैं रामू की फिल्म में Bold लेस्बियन का रोल प्ले करने वाली अप्सरा और नैना?

Entertainment

मुंबई, 24 मार्च। मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा इन दिनों अपनी बोल्ड फिल्म 'खतरा डेंजरस' को लेकर जबरदस्त चर्चा में है। ये फिल्म भारत की पहली लेस्बियन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जो शुरू से ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में बोल्ड और इंटिमेट सींस की भरमार है। फिल्म में दो लड़कियों की प्रेम कहानी है, जो किसी पड़यंत्र की शिकार हो जाती है। फिल्म का ट्रेलर फैमिली के साथ बैठकर देखने लायक नहीं है, फिल्म को A कार्ड दे दिया है और इसके बाद अब ये फिल्म 8 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है।

English summary

Ram Gopal Varma's most controversial film Dangerous: Khatra, made on the first lesbian love story in India, is finally ready to hit the theatres on 8th April 2022. know everything about Apsara Rani and Naina Ganguly, who are in the lead roles.