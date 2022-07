एक तरफ भाई राजीव की टूट रही है शादी, दूसरी तरफ बहन सुष्मिता ने बताई खुद के सिंगल होने की वजह

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 03 जुलाई। पूर्व ब्रह्मांड सुंदरी सुष्मिता सेन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अभी तक खुद की शादी ना होने की वजह बताई है, उनका कहना है कि 'वो जीवन में तीन बार शादी के करीब पहुंचीं लेकिन ईश्वर ने उन्हें बचा लिया।' अभिनेत्री ने कहा कि 'वो लाइफ में काफी दिलचस्प लोगों से मिली लेकिन वो सभी के सभी काफी निराश थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनकी दोनों बेटियां उनकी शादी ना करने की वजह कभी भी नहीं रही है।'

English summary

On one hand, brother Rajiv's marriage is falling apart, on the other hand sister Sushmita told the reason behind her being single.