प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की बेटी की तस्वीर, पिंक फ्रॉक में बेहद क्यूट दिखीं नन्ही मालती

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 8 जुलाई: बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर अकसर फैंस के साथ अपडेट्स शेयर करती रहती हैं। प्रियंका अपनी बेटी की झलक भी फैंस को दिखाती रहती हैं। एक बार फिर एक्ट्रेस ने बेटी की तस्वीर फैंस के साथ साझा की है। हालांकि, देसी गर्ल ने हर बार की तरह इस बार भी अपनी नन्ही परी का चेहरा नहीं दिखाया। पिंक ड्रेस और ब्लू फ्रॉक में मालती बेहद क्यूट लग रही थीं।

क्यूट दिखीं प्रियंका की लाडली

इस दौरान प्रियंका ने डेनिम शॉर्ट के साथ व्हाइट टॉप और ब्लैक शूज पहने हुए थे। इसके साथ ही उनकी लाडली ने पिंक ड्रेस पहना हुआ था। साथ ही ब्लू कलर की हैट में मालती बेहद क्यूट लग रही थीं।

पहले भी दिखाई मालती की झलक

प्रियंका ने अपनी मां मधु चोपड़ा के जन्मदिन के मौके पर उन्हें खास अंदाज में विश किया था। अपनी मां के बर्थडे पर प्रियंका ने बेहद ही खूबसूरत फोटो शेयर की। तस्वीर में देखा जा सकता है कि प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती मैरी और मधु चोपड़ा के साथ हैं। हालांकि, इस फोटो में एक्ट्रेस ने अपनी लाडली बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहीं हैं।

इस साल मां-बाप बने प्रियंका निक

बताते चलें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास इस साल की शुरुआत में ही पैरेंट्स बने हैं। प्रियंका और निक ने अपनी नन्ही परी का नाम मालती मैरी चोपड़ा जोनस रखा है। पैदा होने के 100 दिनों बाद मालती घर लौटी थी। दोनों अपने काम से ब्रेक लेकर अपनी लाडली के साथ टाइम स्पेंट कर रहे थे। प्रियंका भी मालती संग तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं।

प्रियंका का 'सोना होम'

हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था। इसके बाद रेस्टोरेंट सोना और अब अपने कल्चर को देशभर में दिखाने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने होम वियर भी लॉन्च किया। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया से खुद इस बात की जानकारी साझा की थी। एक्ट्रेस देसी स्टाइल का सामान बेचने का दावा करती हैं। सोना होम के लॉन्च को लेकर एक्ट्रेस खूब चर्चा में हैं।

English summary

Priyanka Chopra has shared the picture of her daughter with the fans. However, desi girl did not show the face of her little angel.