North vs Bollywood Languages Row: कमल हासन ने क्यों कहा- 'कन्याकुमारी जितनी तेरी उतना कश्मीर मेरा है'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 मई। बॉलीवुड बनाम साउथ सिनेमा की जंग में अब प्रख्यात अभिनेता कमल हासन कूद पड़े हैं। अपनी फिल्म 'विक्रम' के प्रमोशन के सिलसिले में मीडिया से मुखातिब हुए कमल हासन ने कहा कि 'भाषा तोड़ती नहीं जोड़ती है।' भाषा को लेकर लड़ने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कमल हासन ने सीधे सवाल किया है कि 'मैं भारतीय हूं,आप क्या हैं? ताजमहल मेरा है, मदुरै मंदिर तुम्हारा है, कन्याकुमारी जितनी तुम्हारी है, कश्मीर भी उतना ही मेरा है।'

English summary

I am an Indian, What are you? Taj Mahal is mine, Madurai temple is yours. Kanyakumari is as much yours as Kashmir is mine Said Kamal Haasan on North vs South debate.