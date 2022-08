सोनाली की मौत पर गहराया रहस्य, भाई ने कहा- 'इन दो लोगों पर हत्या का शक, AIIMS में हो पोस्टमार्टम'

Entertainment

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 24 अगस्‍त: टिक टॉक वीडियो से स्‍टार बनी सोनाली फोगट की अचानक मौत से उनके फैंस का करारा झटका लगा है। बिग बॉस 14 फेम अभिनेत्री और भाजपा नेता का गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पहले जहां फोगाट की दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत बताई जा रही थी वहीं एक्‍ट्रेस के भाई के आरोप के बाद उनकी मौत का रहस्‍य गहराता जा रहा है। इसकी वजह है कि सोनाली के भाई ने दो लोगों पर हत्‍या करने का शक जताया है।

English summary

Mystery deepens over Sonali's death, brother said- 'These two people are suspected of murder, post-mortem should be done in AIIMS'