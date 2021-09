मेगास्टार चिरंजीवी के भांजे साई धरम की बाइक ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त, अस्पताल में भर्ती कराए गए

Entertainment

हैदराबाद। साउथ इंडियन सिनेमा के मेगास्टर चिरंजीवी के भांजे ए​क्टर साई धरम हादसे का शिकार हो गए हैं। उनकी बाइक साइबराबाद के आइकॉन‍िक केबल ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें साई धरम काफी जख्मी हो गए। दुर्घटना के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया...जहां से उन्हें अपोलो जुबिली हिल्स में श‍िफ्ट कर दिया गया।

डॉक्टरों का कहना है कि, उनकी हालत स्थि‍र बनी हुई है। साई धरम के साथ गए लोगों ने बताया कि, जुबिली हिल्स और IKEA स्ट्रेच के बीच साई अपनी बाइक पर संतुलन खो बैठे और उनके साथ ये हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि, यह दुर्घटना कैमरे में कैद हो गई। ब्रिज पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में वह साफ देखे जा सकते हैं। एक्सीडेंट का जो वीड‍ियो कैप्चर हुआ है, उसमें एक्टर को स्क‍िट खाकर सड़क के बीच गिरते हुए देखा जा सकता है।

बता दिया जाए कि, हैदराबाद का एक केबल ब्रिज साइबराबाद इलाके में पड़ता है। जिसे साइबराबाद आइकॉन‍िक केबल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी ब्रिज पर साई बाइक लेकर गए थे। बाइक से गिरने पर साई को चोटें आई हैं।

हॉस्पिटल ने दिया हेल्थ अपडेट

साई धरम तेज की तबियत अभी कैसी है, इस बारे में उक्त हॉस्पिटल ने धरम का हेल्थ अपडेट साझा किया है। हॉस्पिटल के स्टेटमेंट में कहा गया कि, एक्टर की हालत अभी स्थ‍िर और उनके शरीर के सभी अहम अंग काम कर रहे हैं। हालांकि, डॉक्टरों ने यह भी कहा कि, धरम को आईसीयू के अस‍िस्टेड रेस्प‍िरेशन में ही रखा जाएगा। वहीं उनकी तबियत पर नजर रखी जाएगी।

यह है साई धरम का पर्सनल अकाउंट

साई धरम ट्विटर पर लोगों के बीच सुप्रीम हीरो के तौर पर लोकप्रिय हैं। उनका आॅफिशियल ट्विटर अकाउंट @IamSaiDharamTej है। जिस पर 24 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। व​ह 61 को फॉलो कर रहे हैं।

