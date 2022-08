Match of Life: विराट कोहली की हमशक्ल को देखकर चकराए लोग, बोले-क्या अनुष्का भाभी की भी डुप्लीकेट दिखेगी?

Entertainment

नई दिल्ली, 04 अगस्त। इस वक्त सोशल मीडिया पर फिल्म 'मैच ऑफ लाइफ' का ट्रेलर चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि फिल्म के एक्टर की शक्ल हूबूहू भारत के डैशिंग क्रिकेट स्टार विराट कोहली से मिलती जुलती है। एक बार में तो कोई भी उन्हें देखकर चकरा जाएगा। इसी वजह से ये फिल्म इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी चर्चित है।

The trailer for Hindi film Match of Life features Amit Mishra as Viraj, a lookalike of Virat Kohli. People were surprised to see Amit Mishra, the lookalike of Virat Kohli, said- Where is Anushka Bhabhi Duplicate?