विदेश गए कपिल शर्मा मुश्किलों में घिरे, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सामने आई ये बात

मुंबई, 3 जुलाई: देश के सबसे बड़े कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शो के लिए उत्तरी अमेरिका के दौरे पर हैं। हाल ही में कपिल ने अपने शो का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था, जिसमें कपिल, कीकू, सुमोना, कृष्णा और राजीव परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे थे। इस बीच कपिल मुसीबतों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कॉमेडियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत उत्तरी अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन को लेकर दर्ज की गई है। अमेरिका में शो के जाने-माने प्रमोटर अमित जेटली ने बताया कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है और वे जरूर कपिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

क्या है मामला?

बताते चलें कि कपिल के खिलाफ साल 2015 में उत्तरी अमेरिका के दौरे पर उनके कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। TOI की खबरों की मुताबिक अमेरिका में शो के जाने-माने प्रमोटर अमित जेटली का दावा है कि कपिल शर्मा को छह शहरों में शो के लिए भुगतान करना था लेकिन उन्होंने केवल पांच ही किए। अमित ने कहा कि कपिल ने न तो इवेंट में परफॉर्म किया और न ही नुकसान की भरपाई की।

कनाडा में हैं कपिल

उन्होंने बताया कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है और वे जरूर कपिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक्टर अभी कनाडा में हैं और जुलाई के अगले हफ्ते में न्यूयॉर्क में परफॉर्म करेंगे।

वैंकूवर में किया था शो

कपिल पिछले महीने ही कनाडा के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ वैंकूवर में शो किया, जिसकी वीडियो कॉमेडियन ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की थी। इस दौरान कपिल ने सिद्धू मूसेवाला का हिट गाना '295' गाया था। इसके साथ ही वीडियो के बैकग्राउंड में सिद्धू मूसेवाला, केके, दीप सिंधू और संदीप सिंह संधू की तस्वीरों के साथ 'ट्रिब्यूट टू लीजेंड्स' लिखा हुआ था।

