'सम्राट पृथ्वीराज' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का KRK ने उड़ाया मजाक, कहा- ‘बिजली बिल भरने के लिए काफी’

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 7 जून: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की धाक अब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। इस बात का सबूत उनकी हालिया फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' दे रही है। जी हां! बॉक्स ऑफिर पर फिल्म के आंकड़े कुछ इस ओर ही इशारा कर रहे हैं। बच्चन पांडे के बाद अब अक्षय की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज भी फ्लॉप होती दिख रही है। ऐसे में फिल्म की गिरती सक्सेस को लेकर केआरके ने अक्षय को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केआरके ने मजाक भरे अंदाज में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

अक्षय पर कसा तंज

अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने ओपनिंग वीकेंड में 39.40 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद फिल्म की कमाई के ग्राफ ने सबको चौंका दिया है। अक्षय की फिल्म के इस हाल को देखकर कंट्रोवर्सियल क्रिटिक कमाल राशिद खान ने चुटकी ली है। केआरके ने ट्वीट कर अक्षय की फिल्म के कलेक्शन का मजाक उड़ाया है।

Film #SamratPrithviraj collected ₹4Cr on Monday from 4500 screens, means ₹8,888 per screen in entire day. This amount is enough for the bill of electricity.😁

केआरके ने ट्वीट कर ली चुटकी

केआरके ने ट्वीट कर लिखा- फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने सोमवार को 4500 स्क्रीन्स से 4 करोड़ का कलेक्शन किया। ये अमाउंट बिजली के बिल के लिए काफी है। अपने दूसरे ट्वीट में केआरके ने लिखा कि भले ही सम्राट पृथ्वीराज देश में डिजास्टर साबित हुई हो लेकिन ये अक्षय कुमार के होम सिटी टोरंटो, कनाडा में अच्छा बिजनेस कर रही है। ये सबूत है कि अक्षय की होम सिटी के लोग उनके प्रति ईमानदार हैं।

Bhale Hi #SamratPrithviraj has become disaster in India but it is still doing good business in the home city of @akshaykumar #Toronto #Canada. It’s proof that his home city people are loyal to him.🤪