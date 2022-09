Entertainment

मुंबई, 15 सितंबर: बॉलीवुड एक्‍टर और क्रिटिक कमाल आर खान जो KRK के नाम से जाने जाते हैं वो दस दिन तक जेल की हवा खाकर लौटे हैं। बॉलीवुड एक्‍टर और एक्‍ट्रेस पर बेबाकी से कमेंट कर आए दिन पंगा लेने वाले केआरके ने जेल से बाहर आते ही ट्टिटर पर बयानबाजी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर बम फोड़ते हुए उन्‍होंने कहा वो जल्‍द राजनीतिक पार्टी ज्‍वइन कर नेता बनने जा रहे हैं। जिसके बाद केआरके इस फैसले पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

I am considering to join a political party soon. क्योंकि देश में सुरक्षित रहने के लिए, नेता होना ज़रूरी है, अभिनेता नहीं!🙏🏼🌹

