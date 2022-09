Entertainment

मुंबई, 20 सितंबर: सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 क्विज शो दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। शो के होस्‍ट हर दिन हॉट शीट पर पहुंचने वाले कंटेस्‍टेंट से बातचीत कर थोड़ी देर में अपना बना लेते है, यही कारण है कि कंटेस्‍टेंट बिग बी के सामने अपने दिल की हर बात खुल कर करने लगते हैं। वहीं एक कंटेस्‍टेंट ने शो में बिग बी से ऐसा कुछ कह दिया जिसके कारण अमिताभ बच्‍चन ना केवल अपनी सीट कर खड़े हो गए बल्कि उन्‍होंने कहा ऐसे तो हम खेल नहीं खेल सकते।

KBC 14: What did the contestant say that Amitabh Bachchan left the seat and said – I cannot play like this