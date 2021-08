KBC 13: टाई की जगह Tie-Bow में दिख रहे हैं अमिताभ, जानिए Big B के इस डैशिंग लुक का राज

Entertainment

मुंबई, 27 अगस्त। केबीसी के 13वें सीजन का रोमांच चरम सीमा पर है, हर बार की तरह शो के होस्ट अमिताभ बच्चन की संवाद अदायगी और स्टाइल ने लोगों का दिल चुरा लिया है। अमिताभ बच्चन और केबीसी अगर एक-दूसरे के पर्याय कहे जाएं तो गलत ना होगा। केबीसी का यह 13वां सीजन है। केवल सीजन 3 को छोड़ दिया जाए तो बिग बी ने इस क्विज शो के सारे सीजन होस्ट किए हैं और हर बार इस शो ने सफलता का नया इतिहास लिखा है।

Amitabh Bachchan returned to the small screen with Season 13 of 'Kaun Banega Crorepati'. his outfit from the show is going viral. 'tie-bow' is winning the Internet; meet the woman behind the reinvented tie.