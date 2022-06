Kareena Kapoor का एटीट्यूड फैंस को नहीं आया पसंद, बोले- ये जया बच्चन बनेगी!

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 11 जून: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर को सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। एक्ट्रेस को उनके कपड़े या स्टाइल की वजह से नहीं, बल्कि उनके अंदाज के लिए ट्रोल किया गया। शुक्रवार को करीना कैजुअल व्हाइट लुक में नजर आईं। इस दौरान पैपराजी जब उनकी तस्वीरें ले रहे थे तो करीना का अंदाज फैंस को पसंद नहीं आया औऱ उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।

English summary

Kareena Kaoor stepped out on Friday. The actress looked very stylish as she was seen with a coffee cup in hand. Peparazzi clicked her moves. Soon after the video was shared on social media, internet trolls Kareena Kapoor Khan.