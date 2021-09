Karan-Nisha Row: बेटे को याद करके इमोशनल हुए करण मेहरा, कहा- '100 दिन से बच्चे की सूरत नहीं देखी'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली,15 सितंबर। 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम एक्टर करण मेहरा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। उनकी पत्नी-अभिनेत्री निशा रावल ने करण पर घरेलू हिंसा और मारपीट का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से करण अरेस्ट भी हुए थे। फिलहाल वो बेल पर बाहर चल रहे हैं। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स में दिए इंटरव्यू पर करण मेहरा ने कहा कि 'वो इन दिनों बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं, उनको उनके बेटे से दूर रखा गया है, 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, उन्हें अपने बेटे कविश की सूरत देखे।'

English summary

Karan Mehra and Nisha Rawal Row: I have not seen my son Kavish since more than 100 days said Emotional Actor. here is full details.