Kapil Sharma Show: क्या सच में स्मृति ईरानी को पहचान नहीं पाया कपिल शर्मा शो का गार्ड? क्या है मामला?

मुंबई, 24 जुलाई। सोनी टीवी के बहुचर्चित शो 'द कपिल शर्मा' अपने पूरे शबाब पर है इसलिए बॉलीवुड, कला और संगीत के जुड़े बड़े-बड़े दिग्गज यहां पर प्रमोशन के लिए आते हैं लेकिन इस शो से जुड़ी एक बड़ी अजीब सी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस शो में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपनी किताब 'लाल सलाम' के प्रमोशन के लिए आने वाली थीं लेकिन वो जब शूट के लिए शो पर पहुंचीं तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी।

Smriti Irani, who arrived as a guest on the Kapil Sharma show, was not allowed inside by the guards, there was chaos on the set.