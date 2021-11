Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 23 नवंबर। कॉमेडियन कपिल शर्मा की कॉमेडी के लाखों दीवानें हैं, कपिल फैंस के दिल में बसते हैं। फैंस कपिल शर्मा शो का हर हफ्ते बेसब्री से इंतजार करते हैं। कपिल के फैंस की लिस्‍ट में ना केवल यूवा- नौजवान हैं बल्कि बूढ़े और बच्‍चे भी शामिल हैं। कपिल शर्मा को लाइव सुनना हर फैन की ख्‍वाहिश होती है, ऐसी ही कपिल की एक नन्‍हीं सी फैन की इच्‍छा थी। बच्‍ची की ख्‍वाहिश पूरी करने के लिए उसके पिता ने कपिल को टैग करते हुए ट्टीट किया जिस पर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने ऐसा जवाब दिया जिसने सभी का दिल जीत लिया है।

Brother we r shooting tmrw, Pls send me your contact, someone from my team will contact you n arrange for you, thank you 🙏 https://t.co/U67ePjy2Cd