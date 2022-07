Kahani Ghar Ghar ki: 14 साल बाद टीवी पर ओम-पार्वती की वापसी, क्या होगा कमाल?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 28 जुलाई। एकता कपूर को टीवी की महारानी बनाने में स्टार प्लस के लोकप्रिय शो 'कहानी घर घर की' का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस शो ने पूरे आठ साल तक दर्शकों को मनोरंजित किया। अपने शो के टाइटल के मुताबिक ये शो हर घर की कहानी बन गया था। आम दर्शकों के बीच शो के लीड करेक्टर ओम-पार्वती सबके चहेते बन गए थे। रिश्तों के प्यार और तकरार से सजे इस शो ने टीवी इंडस्ट्री को बहुत सारे मंझे हुए कलाकार भी दिए हैं लेकिन इस शो का लोगों के दिल-दिमाग पर इस कदर असर रहा है कि लोग आज भी इस शो के कलाकारों को उनके नाम से नहीं बल्कि उनके किरदारों से पहचानते हैं।

Kahani Ghar Ghar Kii, a well-liked sitcom starring Sakshi Tanwar, is making a comeback on television. After 14 long years, the show that once dominated the TRP rankings is making a comeback. Om-Parvati return on TV after 14 years, what will be amazing?