मां श्रीदेवी की बरसी पर भावुक हुईं जाह्नवी, कहा-'मुझे नफरत है इस बात से...'

नई दिल्ली, 25 फरवरी। आज बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी की चौथी बरसी है। श्रीदेवी बॉलीवुड का खूबसूरत नगीना थीं, जिसमें अदाएं, एक्टिंग, नजाकत, सुंदरता, हंसी और डासिंग के सारे गुण मौजूद थे। श्रीदेवी के जैसा ना कोई था और ना ही कोई हो सकता है। बॉलीवुड का हर सदस्य श्रीदेवी को बहुत मिस करता है। आपको बता दें कि आज से चार साल पहले श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हो गई थी।

Emotional Jhanvi Kapoor Remembering Mother Sridevi says- 'I hate that another year has been added to a life without you'. here is her post, please have a look.