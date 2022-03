Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 17 मार्च। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस और राजनेता जया बच्‍चन की बेटी श्वेता बच्‍चन का 17 मार्च को बर्थडे है । रात जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा के बर्थडे पार्टी में शामिल हुईं। ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में जया पपराजी को क्लिक करने पर गुस्सा करती नजर आ रही हैं।

English summary

While returning from Shweta Bachchan's birthday party, Jaya Bachchan got angry at the paparazzi, fans said - this is a place to take photos