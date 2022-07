'ये आखिरी काम होगा जो मैं करूंगा...' दिशा संग बेटे टाइगर के ब्रेकअप पर ऐसा क्यों बोले जैकी श्रॉफ

Entertainment

मुंबई, 28 जुलाई: दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ फैंस के पसंदीदा कपल्स में से एक रहे हैं। दोनों के चाहने वालों को तगड़ा झटका लगा, जब खबर आई कि कपल ने अलग होने का फैसला लिया है। दोनों ने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया। ऐसे में कपल के ब्रेकअप की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। हालांकि, कपल के फैंस के लिए ये शॉकिंग न्यूज किसी सदमे से कम नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर टाइगर श्रॉफ के पिता और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ का बयान सामने आया है।

Tiger Shroff and Disha Patani's fans got a big shock when the news of the couple's breakup went viral on social media. Now Tiger's father and actor Jackie Shroff's reaction has come on these reports.