Indian Idol Season 12 finale : पवनदीप संग प्यार है या दोस्ती? जानिए अरुणिता का जवाब

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 15 अगस्त। इस बार का इंडियन आइडल कौन होगा, इस बात से पर्दा अब से चंद घटों में उठ जाएगा। हालांकि इस बार का शो काफी विवादों में रहा लेकिन इसके बावजूद शो के प्रति लोगों का क्रेज खत्म नहीं हुआ। जहां ये शो स्क्रिप्टिड होने के कारण चर्चा में रहा वहीं दूसरी ओर शो की प्रतियोगी अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप राजन की घनिष्ठा के भी कारण इंडियन आइडल सुर्खियों में रहा है। शो में दोनों के लव रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश की गई।

English summary

Indian Idol Season 12 finale will see Pawandeep Rajan, Arunita Kanjilal, Nihal Tauro, Sayli Kamble, Mohd Danish and Shanmukhapriya enthralling the audience with their performances.Arunita Kanjilal on link-up rumours with Pawandeep Rajan. here is full details.