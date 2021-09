बोले पद्मश्री सुरेश वाडकर -'लता मंगेशकर तो मेरी सरस्वती मां हैं, नसीब वाला हूं जो ..', Exclusive

Entertainment

नई दिल्ली, 28 सितंबर। आज पूरा देश भारत रत्न लता मंगेशकर का जन्मदिन मना रहा है, स्वरकोकिला को हर किसी ने अपनी तरह से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन स्वरकोकिला के बारे में 'पद्मश्री' सुरेश वाडकर ने जो कहा वो दिल छू लेने वाला है। उन्हों कहा कि ' मैं आज जो कुछ भी बन पाया हूं तो वो मेरी सरस्वती मां लता मंगेशकर के कारण ही संभव हो पाया है।'

वनइंडिया फेसबुक लाइव में बात करते हुए सुरेश वाडकर ने बताया कि 'मैं भाग्यशाली हूं, जो मुझे मां लता मंगेशकर संग गाने का मौका मिला, वरना सोचिए जिन्हें आप गाड़ियों में आते-जाते देखें, उनके साथ आप कभी मंच साझा करे, ये तो केवल एक सपने के सच होने जैसा है।' साथ ही उन्होंने वो किस्सा भी साझा किया कि कैसे लता जी ने उन्हें मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल से मिलवाया था और उसके बाद उनका बॉलीवुड करियर शुरू हुआ।

यहां देखें 'पद्मश्री' सुरेश वाडकर का Exclusive Intreview

मालूम हो कि सुरेश वाडकर ने आज अपने फेसबुक वॉल पर अपनी और लता मंगेशकर की एक पुरानी फोटो शेयर की है और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि ' परमपूज्यनीय सरस्वती मां लता जी, आपको इस शुभ जन्मदिवस पर साष्टांग दंडवत प्रणाम, आपका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे।'

Main Kya Janu Kya Jadu Hai: लता मंगेशकर को 93वें जन्मदिन पर मिला अनमोल तोहफा

मालूम हो कि सुरेश वाडकर ने लता मंगेशकर के साथ पहली बार फिल्म 'क्रोधी' में गाना गाया था और जब तक उन्हें 'पद्मश्री' से सम्मानित नहीं किया गया था, तब तक लता मंगेशकर सुरेश वाडकर ये पुरस्कार देने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा करती थीं। गौरतलब है कि सुरेश वाडकर को साल 2020 में सुरेश वाडकर 'पद्मश्री' सम्मान से सम्मानित किया गया था।

ये हैं लता मंगेशकर के हिट गाने

'आएगा आने वाला', 'ओ सजना बरखा बहार आई', 'आजा रे परदेसी', 'इतना न तू मुझसे प्यार बढ़ा', 'अल्लाह तेरो नाम', 'एहसान तेरा होगा मुझ पर' ,'ये समां, समां है ये प्यार का' ,'ऐ दिल ए नादान', 'ऐ मेरे वतन के लोगों', 'दिल दीवाना', 'हो गया है तुझको तो प्यार सजना', 'हमको हमी से चुरा लो' जैसे अनेकों गीतों से आज भी लता मंगेशकर करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज कर रही हैं।

