गले में छिपकली डालकर IIFA अवॉर्ड्स में पहुंचे हनी सिंह, परफॉर्मेंस के बीच छुए एआर रहमान के पैर

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

अबू धाबी, 4 जून: आईफा (IIFA) 2022 में कलाकार अपने स्टाइल से धूम मचा रहे हैं। अबू धाबी के पास बने यस आईलैंड में हो रहे इस अवॉर्ड शो में फैंस के पसंदीदा कलाकार शामिल हुए हैं। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इस फंक्शन में पहुंचे हैं। ऐसे में इन स्टार्स के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें एक वीडियो लोगों के पसंदीदा सिंगर हनी सिंह का भी है, जिसमें वे एआर रहमान के पैरों पर नतमस्तक होते दिखाई दे रहे हैं। हनी सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसके साथ ही इस अवॉर्ड शो में हनी सिंह अपने लुक्स को लेकर भी चर्चा में हैं।

English summary

Honey Singh can be seen crooning on stage before walking up to AR Rahman and bowing down at his feet. He also posted the video to his Instagram Stories with the caption, ‘Moment of my life with AR Rahman sir.’