Hijab Row: सोनम कपूर ने पूछा-'सिख युवक पगड़ी पहन सकते हैं, तो मुस्लिम महिला हिजाब क्यों नहीं?'

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 10 फरवरी। कर्नाटक के उडुपी में सरकारी कॉलेज से शुरू हुए हिजाब विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया है, इस मसले पर अब अभिनेत्री सोनम कपूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोनम कपूर ने हिजाब विवाद पर अब सिखों की पगड़ी को घसीट लिया है , जिसके चलते वो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी चर्चित हो गई हैं। सोनम ने दरअसल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो कोलार्ज शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक तरफ एक हिजाब पहने मुस्लिम महिला और दूसरी ओर पगड़ी पहने हुए सिख युवक की फोटो लगाई है।

English summary

Sonam Kapoor has reacted to the Karnataka hijab row on social media. She asks why a turban can be a choice and not hijab?. here is her post, please, have a look.