Hijab Controversy: इस्लाम के लिए महजबी सिद्दीकी ने छोड़ा Showbiz, कहा- 'अब हमेशा हिजाब में रहूंगी'

नई दिल्ली , 20 फरवरी। अभिनेत्री जायरा वसीम और सना खान के बाद एक और अभिनेत्री ने टीवी और बॉलीवुड की दुनिया को अलविदा कह दिया है। 'बिग बॉस 11' फेम एक्ट्रेस महजबी सिद्दीकी ने Showbiz छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक लंबी- चौड़ी पोस्ट भी लिखी है, जिसमें उन्होंने चकाचौंध की दुनिया छोड़ने के साथ-साथ सना खान को अपना आदर्श बताया है। महजबी ने अपनी बात इंस्टा पर लिखी है।

Mehjabi Siddiqui quitting Showbiz for Islam Says- 'she will always be in Hijab'.here is her post. please have a look.