Happy Birthday Satish Shah: 'इंद्रवदन' से मशहूर हैं सतीश शाह, इस फिल्म के लिए मिलती थी 50-100 रुपये की किश्त

मुंबई, 25 जून: अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर एक्टर सतीश शाह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। फैंस के दिलों में राज करने वाले एक्टर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सतीश शाह ने अपने करियर की शुरुआत 1970 में की थी। हिंदी के अलावा एक्टर ने कई मराठी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। सतीश टीवी की दुनिया का भी फेमस चेहरा रहे हैं। छोटे पर्दे पर भी दर्शक उनके कई सारे किरदार देख चुके हैं।

Actor Satish Shah is also best known for Sarabhai vs Sarabhai. In this famous show, he played the role of Indravadan.