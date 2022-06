बेहद खूबसूरत हैं साउथ सिनेमा की ये एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को देती हैं टक्कर

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 13 जून: बीते कुछ समय में साउथ इंडस्ट्री का बोलबाला खूब बढ़ गया है। लोगों की रुचि साउथ के स्टार्स को जानने में अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। साउथ एक्टर्स ने अपने अभिनय से बीते कुछ समय में लोगों के दिलों में अच्छी खासी जगह बनाई है। हर कोई इस इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों के बारे में जानना चाहता है। ऐसे में आज हम आपको साउथ की ऐसी खूबसूरत अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे, जो फिल्मों में तो शानदार काम कर ही रहीं हैं लेकिन खूबसूरती के मामले में ये बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से भी कम नहीं हैं।

English summary

There are some actresses of South, who are famous among fans for their acting as well as their beauty.