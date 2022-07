क्या बेंगलुरू के जिम में महिला के साथ हुए हादसे से है दीपेश भान की मौत का कनेक्शन? जानिये क्या है सच

Entertainment

मुंबई, 28 जुलाई: टेलीविजन के मशहूर शो 'भाभी जी घर पर हैं' के फैंस को उस वक्त तगड़ा झटका लगा, जब सीरियल की शान टीकू टिल्लू और मलखान की शानदार तिकड़ी टूट गई। फैंस को अपनी कॉमेडी से दीवाना बनाने वाले मलखान का यूं अचानक सबको अलविदा कह जाना किसी के भी बर्दाश्त के बाहर है। अपने पीछे बीवी और 18 महीने का मासूम छोड़ सबके चहेते दीपेश ने इस दुनिया को अचानक छोड़ दिया। दीपेश के को-स्टार्स को यकीन ही नहीं हुआ कि उनका साथी चला गया है। आसिफ शेख उर्फ विभूति नारायण मिश्रा की मानें, तो अपनी हेल्थ पर खूब ध्यान देने वाला, जिम में जमकर कसरत करने वाले दीपेश की अचानक मौत सदमे से कम नहीं है। दीपेश जिम में घंटो पसीना बहाते थे। फिर अचानक एक्टर की मौत ने इन सब बातों पर प्रश्नचिह्न सा लगा दिया। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कसरत करने से एक्टर की ऐसी हालत हुई? क्या जिम में घंटों टाइम बिताने के बाद दीपेश की मौत हुई? बेंगलुरू में महिला के साथ जिम में हुए हादसे से एक्टर की अचानक मौत को जोड़कर देखा जा सकता है। आइये एक्टर की मौत से जुड़े कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं...

English summary

The sudden death of Dipesh, who works hard in the gym, who pays attention to his health, is nothing short of shock. Dipesh used to sweat for hours in the gym. Then the sudden death of the actor put a question mark on all these things.