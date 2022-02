'लड़कों के लिए बहुत बुरा लगता है, मेरी बेटी को..',पिता चंकी पांडे ने अनन्या के ब्वॉयफ्रेंड को लेकर कही ये बात!

Entertainment

मुंबई, 11 फरवरी: अभिनेता चंकी पांडे और उनकी एक्ट्रेस पत्नी भावना पांडे ने बताया कि वो अपनी बेटी अनन्या पांडे के लिए किस तरह लाइफ पार्टनर और ब्वॉयफ्रेंड चाहते हैं। चंकी पांडे ने बताया कि अनन्या पांडे के लिए एक कैसा आदर्श पुरुष चाहिए था। अनन्या पांडे की दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ फिल्म गेहराइयां शुक्रवार को ऑनलाइन रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर अनन्या पांडे काफी चर्चे में हैं। इस फिल्म को शकुन बत्रा ने निर्देशित किया है। अनन्या पांडे को डेट करने को लेकर चंकी पांडे ने कहा कि उन्हें लड़कों के बारे में बहुत बूरा लगता है क्योंकि वह जानते है कि उनकी बेटियों को संभाला बहुत मुश्किल है।

Chunky Panday on daughter Ananya Panday should date Says They have to be better than her dad