सुष्मिता सेन के भाई राजीव से तलाक लेने जा रही हैं चारु, कहा-' वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना...'

नई दिल्ली, 08 जुलाई। पूर्व ब्रह्मांड सुंदरी सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और उनकी पत्नी चारु असोपा की शादी टूटने जा रही है। दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है और इसलिए चारु ने राजीव को तलाक का नोटिस भेज दिया है, दोनों का रिश्ता डर्टी दौर से गुजर रहा है, आपको बता दें कि दोनों एक बेटी के मां-बाप हैं, जिसका नाम 'जियाना' है। दोनों के अलग होने की खबर से तरह-तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं , जिसके बारे में चारु ने अपना एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने टूटते रिश्ते के बारे में खुलकर बोला है।

Actress Charu Asopa is going to divorce Sushmita Sen's brother Rajeev, said- 'this is only for my daughter', here is video, please have a look.