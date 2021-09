Bigg Boss OTT: काम्या पंजाबी बोलीं- शमिता शेट्टी के लिए सही आदमी नहीं हैं राकेश, जानिए क्यों

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 11 सितंबर। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने एक बार फिर बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी को लेकर बड़ी बात कही है। बिग बॉस 13 का हिस्सा रह चुकीं काम्या ने ट्विटर पर शमिता और राकेश बापट के बीच चल रही केमिस्ट्री को लेकर अपनी राय रखी। इतना ही नहीं काम्या पंजाबी ने शमिता शेट्टी ने तंज कसते हुए कहा कि राकेश कोई ऐसा शख्स नहीं जो किसी के इशारों पर नाचे। सोशल मीडिया पर अब एक्ट्रेस का ट्वीट वायरल हो रहा है, यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

U are right #shamita @RaQesh19 is not the man for u, u want someone who can dance on ur beats.. Raqesh is definitely not the one! N yes he is not confused infact he seems to be more clear now. #BiggBossOTT @VootSelect