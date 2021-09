नेहा के अंडरगारमेंट्स पर Bigg Boss OTT के बाहर छिड़ी बहस, गौहर खान को कमेंट करना पड़ा भारी

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 08 सितंबर। टेलीविजन का सबसे विवादित शो बिग बॉस इन दिनों ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म 'वूट सेलेक्ट' पर बिग बॉस ओटीटी के नाम से धमाल मचा रहा है। फिल्म निर्देशक करण जौहर इसे होस्ट कर रहे हैं लेकिन फैंस को सलमान खान की बड़ी कमी खल रही है। हालांकि कंटेस्टेंट्स ने शो के जायके को बरकरार रखा है, दर्शकों को समय-समय पर एंटरटेनमेंट का डोज मिल रहा है। इन दिनो सोशल मीडिया पर बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट नेहा भसीन के अंडरगारमेंट्स को लेकर बहस छिड़ी हुई है।

Leaving an unwashed undergarment for the first time out is a mistake , as a girl urself , how can u make it so embarrassing for another girl ???? Calling it disgusting n making it public n causing a girl so much embarrassment on something so intimate, very sad . #sick