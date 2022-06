Happy Birthday Samar Singh: देसी स्टार ने फैंस को दिया सरप्राइज, फिल्म 'परिवर्तन' का ट्रेलर हुआ रिलीज

Bhojpuri

oi-Kusum Bhatt

पटना, 12 जून: भोजपुरी के देसी स्टार समर सिंह आज यानी 12 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 12 जून 1986 को आजमगढ़ के मेहनकर में जन्मे समर सिंह की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हैं। एक्टर की फिल्म को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक्टर की कंपनी समर फिल्म एंटरटेनमेंट ने उनकी अपकमिंग फिल्म 'परिवर्तन' के सभी राइट्स खरीद लिए हैं। फिल्म के ट्रेलर को समर फिल्म एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से 12 जून यानी आज रिलीज कर दिया गया है। एक्टर के मैनेजर अफजल शाह ने ये जानकारी शेयर की है। इसके साथ ही फैंस अब समर की फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Bhojpuri star Samar Singh is celebrating his birthday today. In this occasion actor's company Summer Film Entertainment has bought all the rights of his upcoming film 'Parivartan'. The trailer of the film will be released on June 12.