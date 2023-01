भाभी जी घर पर हैं सीरियल में 'गिल्ली' की एंट्री, 'दीक्षा साहू' ने निभाया बेहतरीन रोल

सागर में नुक्कड़ नाटक से अपने एक्टिंग की शुरुआत करने वाली दीक्षा साहू अब लोकप्रिय टीवी सीरियल भाभीजी घर पर हैं सीरियल में नजर आ रही हैं। उनकी एंट्री गिल्ली के किरदार के माध्यम से हुई है।

Entertainment

oi-Chaitanyadas Soni

Bhabhi Ji Ghar Par Hain सिल्वर स्क्रीन के सुनहरे पर्दे पर दिखने वाले सागर के कलाकारों की सूची में एक और नाम शामिल हो गया है। सागर की दीक्षा साहू लंबे समय से ​मुंबई में काम कर रही हैं। अब दीक्षा एंड टीवी ( &TV ) के सबसे लोकप्रिय टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं में नजर आ रही हैं। सीरियल में इन दिनों नया एपिसोड गिल्ली-डंडा चल रहा है, जिसमें दीक्षा लीड रोड गिल्ली की भूमिका में हैं। यह एपिसोड एक सप्ताह तक टेलीकॉस्ट होगा। दीक्षा सीरियल के कैरेक्टर मुख्य किरदार विभूति नारायण मिश्रा की चचेरी बहन बनी हुईं हैं।

English summary

Diksha Sahu, who made her acting debut with a street play in Sagar, will now be seen in the popular TV serial Bhabhi Ji Ghar Par Hain. His entry is happening through the character of Gilli.