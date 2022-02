जानिए किस बीमारी से लड़ रहे थे बप्पी लहरी, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के अगले दिन ही हो गया निधन

Entertainment

oi-Ankur Singh

मुंबई, 16 फरवरी। अपने खास अंदाज और अलग तरह के संगीत के लिए बप्पी लहरी को हमेशा याद किया जाएगा। उनके संगीत में हमेशा कुछ नया होता था जो हर पीढ़ि के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था, यही वजह है कि बप्पी लहरी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक खास मुकाम को हासिल किया। जिस तरह से आज बप्पी लहरी का बीमारी की वजह स 69 साल की उम्र में निधन हो गया उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। 80 के दशक में बप्पी लहरी ने अपने संगीत से धूम मचा दी थी और युवा उनके संगीत के दीवाने थे। उन्हें बॉलीवुड में डिस्को किंग कहा जाता था।

English summary

Bappi Lahiri was fighting with a different disease which took his life all you need to know.