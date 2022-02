'बप्पी दा 'के जाने से दुखी अमिताभ ने लिखी भावुक पोस्ट-'धीरे-धीरे सभी छोड़कर चले जाते हैं'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 17 फरवरी। मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी के जाने से पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। फिल्मी दुनिया का हर इंसान अपने प्यारे बप्पी दा को अपने अंदाज में याद कर रहा है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी बप्पी लहरी को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखी है। अमिताभ ने अपनी सुपरहिट फिल्मों जैसे 'शराबी', 'नमक हलाल', 'आज का अर्जुन' में संगीत देने वाले 'बप्पी लहरी' को असाधरण प्रतिभा का मालिक बताया है।

English summary

Bappi Lahiri had extraordinary talent, Slowly they all leave said Emotional Amitabh Bachchan in his Blog. here is his post, please have a look.