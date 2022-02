Bachchhan Paandey: अक्षय कुमार का नया लुक देख फैंस हुए शॉक्ड, इस दिन रिलीज होगा ट्रेलर

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 15 फरवरी। बॉलीवुड के 'खिलाड़ी कुमार' यानी अक्षय कुमार के पास फिल्मों की लंबी लाइन है। वह बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक हैं और हर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'बच्चन पांडे' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अब ये इंतजार भी जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हां, अक्षय कुमार की फिल्म 'बच्चन पांडे' का नया लुक सामने आ गया है, इसके साथ ही फिल्म का ट्रेलर भी जल्द सामने आने वाला है।

This is one character that has more shades than a paint shop! #BachchhanPaandey aapko daraane, hasaane, rulaane sab ke liye ready hai. Please give him all your love 🙏🏻

Trailer Out on 18th Feb, 2022. pic.twitter.com/zsEhEnwPeZ