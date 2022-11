अक्षय कुमार का स्पेशल वीडियो हो रहा है वायरल, कहा- कुछ नया करने जा रहा हूं और इसमें जो मजा है.....

Entertainment

oi-Purnima Acharya

Akshay Kumar Viral Video: इस साल यानी 2022 में बॉलीवुड के फेमस एक्टर अक्षय कुमार की कई फिल्में रिलीज हुई लेकिन किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। अक्षय कुमार की ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं कर पाईं। इस साल दिवाली के समय उनकी फिल्म 'राम सेतु' रिलीज हुई जिसका रेस्पॉन्स मिल जुला था। हालांकि ये फिल्म भी दर्शकों के दिल में कोई खास जगह नहीं बना पाई। साल 2022 की शुरुआत अक्षय कुमार ने फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' से की थी जो कि फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद उनकी फिल्म 'रक्षाबंधन' भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इन सबके बीच अक्षय कुमार एक बार फिर सुर्खियों में छा गए हैं। दरअसल अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया है कि वह कुछ नया करने जा रहे हैं।

akshay kumar special video goes viral said iam going to do something new and it has lots of fun